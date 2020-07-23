Трамп отрицает, что просил посла США добиться переноса British Open в его гольф-клуб

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил посла Соединенных Штатов в Великобритании Вуди Джонсона попытаться добиться переноса турнира "Большого шлема" по гольфу (British Open) в его элитный гольф-клуб Trump Turnberry в Тернберри на юго-западе Шотландии.

Американского лидера на брифинге в Белом доме в среду попросили прокомментировать появившиеся ранее публикации в СМИ на эту тему. "Нет, я никогда не говорил с Вуди Джонсоном по этому поводу. Тернберри - крайне уважаемый клуб, как вы знаете, лучший в мире. Я читал новость об этом сегодня, и я никогда не говорил с Вуди Джонсоном по поводу того, чтобы сделать это", - ответил Трамп.

Ранее газета The New York Times утверждала, что Вуди Джонсон в 2018 году якобы рассказал своим коллегам о том, что ему поступила просьба от президента попытаться добиться переноса турнира British Open в гольф-клуб Трампа в Шотландии. Другие дипломаты, согласно этим данным, отговаривали посла от каких-либо действий в этом направлении, но тот якобы все равно поднял этот вопрос на встрече с британским министром по делам Шотландии Дэвидом Манделлом. Правительство Великобритании позднее распространило заявление, в котором говорилось, что американский посол "не делал никаких запросов Манделлу относительно British Open или каких-либо других спортивных мероприятий".

Ранее в США уже возникали скандалы вокруг гольф-клубов и курортов президента. Так, осенью 2019 года демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Поводом к этому послужило объявление Белого дома о планах организовать саммит Группы семи на курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Глава Белого дома позднее отказался от этой идеи, объяснив свой отказ "иррациональной враждебностью СМИ и демократов".