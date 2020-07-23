Ливийская национальная армия заявила, что сбила турецкий беспилотник на севере страны

ТАСС, 23 июля. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара утверждает, что сбила беспилотный летательный аппарат турецкого производства на севере Ливии. Об этом сообщил в четверг новостной портал Afrigatenews.

"Силы ПВО Ливийской национальной армии обнаружили и сбили турецкий беспилотник к западу от города Сирт", - цитирует портал заявление ЛНА.

Как отмечает новостной портал, официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари указывал ранее, что ливийские города Сирт и Джафра в последнее время были надежно укреплены развернутыми там средствами ПВО, "готовыми к любым военным конфронтациям".

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.