Переговорщик ЕС заявил об объективном риске провала переговоров с Лондоном

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз могут провалить переговоры по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров между Брюсселем и Лондоном в четверг.

"Риск (провала переговоров - прим. ТАСС) объективно есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры закончиться без соглашения. При этом он подчеркнул, что ни Брюссель, ни Лондон не рассматривают возможность отказа от переговоров.

На другой вопрос журналистов о том, реально ли достичь соглашения к октябрю, Барнье ответил: "Если позиции Великобритании по главным вопросам не изменятся, то соглашение становится невозможным, очень сложным. И достичь его к октябрю - совершенно необходимо, потому что мы должны соблюдать процесс ратификации парламентами". При этом, по словам Барнье, Лондон за последние недели не продемонстрировала готовность достичь соглашения. "Мы искренне и конструктивно продолжали взаимодействовать, однако за последние пару недель Великобритания не показала тот же уровень взаимодействия и готовность найти решения", - отметил он.

Более того, Барнье рассказал, что Великобритания делает маловероятным достижение торгового соглашения с Евросоюзом на переговорах по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. "Великобритания делает заключение торгового соглашения на данный момент маловероятным", - сказал он, подчеркнув, что Брюссель и Лондон "все еще далеки" от достижения сделки по новым отношениям. Переговорщик ЕС выразил надежду, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон хочет достичь соглашения с ЕС. "Я надеюсь, что премьер-министр Борис Джонсон хочет достичь соглашения с ЕС, потому что это просто в наших общих интересах", - добавил он.

21 июля газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщила, что Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение о свободной торговле. По ее информации, рабочая гипотеза состоит в том, что Британия будет осуществлять торговлю с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Как ранее подчеркивал Джонсон, он надеется, что проект будущего соглашения будет готов до конца июля.