Следующее заседание Конституционного комитета Сирии может пройти 24 августа

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Третье заседание Конституционного комитета Сирии должно состояться в Женеве 24 августа. Об этом сообщил в четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая по видеосвязи перед Советом Безопасности всемирной организации.

"Мы подтвердили планы по подготовке третьей сессии возглавляемого сирийцами Конституционного комитета, - сказал он. - Ранее на этой неделе я получил подтверждения от сопредседателя (комитета - прим. ТАСС) со стороны сирийского правительства, а также от сопредседателя со стороны оппозиции, что мы начнем встречу в Женеве 24 августа, если сохранится возможность осуществлять перелеты".

Педерсен сообщил, что призвал все стороны "подготовиться к продуктивной сессии". "Надеюсь, что отныне мы сможем проводить субстантивные заседания на регулярной основе, в рабочем режиме", - добавил он.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии состоялось в октябре прошлого года в Женеве. Комитет был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога.