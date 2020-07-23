Президенты Украины и Швейцарии посетили КПП на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетили контрольно-пропускной пункт (КПП) на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской со стороны Луганской области, контролируемой Киевом. Об этом в четверг сообщило агентство Луганскинформцентр.

Руководителей двух государств сопровождают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР) единственный работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. После подрыва украинской армией одного из его пролетов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в июле 2019 года. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года, однако движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно до сих пор из-за того, что Киев в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно заузил ширину сооружения.

Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения в Луганской области отсутствуют. Это не позволяет организовать доставку гуманитарных грузов в республику транспортом.

ЛНР в рамках мер по борьбе с коронавирусом с 23 марта закрыла КПП у Станицы Луганской. Аналогичные меры приняла украинская сторона. Ранее сообщалось, что несмотря на сообщения республик Донбасса о невозможности открыть КПП из-за карантинных ограничений, украинские власти 10 июня в одностороннем порядке объявили о возобновлении движения через линию соприкосновения.