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Суд в США отказал в раскрытии записей переводчика Трампа со встречи с Путиным в Гамбурге

В Окружном суде столичного округа Колумбия сообщили, что это финальное решение, на которое не может быть подана апелляция

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Окружной суд столичного округа Колумбия отказал в требовании американских неправительственных организаций раскрыть записи переводчика президента США Дональда Трампа с его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году. Об этом говорится в опубликованном в четверг в базе данных суда постановлении судьи Тревора Макфаддена.

"Записи переводчика не являются ни текстом закона, ни [федеральным] документом", - убежден судья. В связи с этим иск американских некоммерческих организаций Democracy Forward и American Oversight, которые требовали раскрытия записей, отклонен, заключил Макфадден. "Это финальное решение, на которое не может быть подана апелляция", - отмечается в его постановлении.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге в начале июля 2017 года. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных 30 минут. Сообщалось, что президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАТрамп, Дональд
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