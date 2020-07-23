США надеются провести с ЕС консультации по "угрозе Китая" в формате личной встречи

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают провести консультации с Евросоюзом для обсуждения "угрозы западной демократии" со стороны Китая в формате личной встречи, однако дата для этого еще не выбрана. Об этом сообщил в четверг на телефонном брифинге для журналистов исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"У нас пока нет конкретной даты. Это частично связано с ограничениями, вызванными коронавирусом. Но мы хотели бы провести это в формате личной встречи", - сказал он. "Я ожидаю, что мы начнем это делать после перерыва в августе", - добавил дипломат.

"Госсекретарь [Майкл Помпео] в прошлом месяце объявил, что рад принять предложение [главы дипломатии ЕС Жозепа] Борреля и установить этот диалог по КНР", - отметил Рикер. "Мы будем работать над созданием рамок того, как мы это будем делать", - добавил и.о. помощника госсекретаря.

"Это возможность поговорить о коронавирусе и восстановлении, роли Китая в этом <...>, возможно, поговорить о цепях поставок, конечно же, о правах человека <...>, Гонконге", - пояснил Рикер. "Это будет механизм, в рамках которого со временем можно будет проводить встречи, возможно на уровне ниже министерского. Он может работать над многими вопросами, чтобы просто делиться идеями, мнениями", - подчеркнул дипломат.

Рикер в четверг отправился с визитом в Брюссель, где, в частности, планирует обсудить с европейскими коллегами Китай. Как отмечала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, в рамках встреч с представителями ЕС Рикер намерен "укреплять важнейшую роль партнерства США и ЕС в глобальном восстановлении" от последствий пандемии. Кроме того, он планирует обсудить "план диалога между США и ЕС по Китаю", а также вопросы, связанные с торговлей и обменом данными.

В июне госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что ЕС и США создали новый постоянный формат политических консультаций для обсуждения угрозы со стороны Китая. По его словам, цель таких консультаций - определить, как США и ЕС могут вместе "защитить свободу и демократию по обе стороны Атлантики от угрозы со стороны Коммунистической партии Китая".