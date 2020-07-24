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Помпео: взаимодействие США и России по контролю над вооружениями делает мир безопаснее

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Совместная работа Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями укрепляет стабильность и безопасность для всех стран. Об этом заявил в четверг во время выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния госсекретарь США Майкл Помпео.

"Есть сферы, в которых нам нужно работать совместно с Россией", - констатировал он. Госсекретарь США отметил, что стороны проводят консультации по контролю над вооружениями. По его словам, "есть надежда на разработку нового поколения соглашений" в данной сфере. "Что касается вопросов в сфере нераспространения, серьезных стратегических вызовов, то если мы будем взаимодействовать с Россией, убежден, что мы сможем сделать мир безопаснее", - добавил Помпео.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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