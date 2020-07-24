Guardian: правительство Британии не делилось разведданными по РФ с комитетом парламента

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании никогда не делилось секретной информацией с комитетом по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, опубликовавшего на этой неделе доклад по России. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного сотрудника британского правительства.

Источник газеты заявил, что члены комитета "говорили с определенных позиций невежества", предположив, что их основной целью было "смешать с грязью репутацию" британских спецслужб. Он также добавил, что правительство не делится с комитетом секретной информацией о том, какие данные оно получает по поводу России и о том, какие действия предпринимает или планирует предпринять. "Комитету не докладывается о секретных разведывательных данных и, хотя ему дают какую-то информацию для понимания, он не получает никакой информации от первоисточников и уж точно не в режиме реального времени", - сказал собеседник газеты.

В докладе Россия называется угрозой национальной безопасности Великобритании, утверждается, что российское влияние в Соединенном Королевстве является "новой нормой", а в отношении правительства королевства содержится критика в бездействии перед лицом этой якобы существующей угрозы.

Среди тех, кто помогал в подготовке этого доклада, фигурируют среди прочих имена заочно осужденного в РФ основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и бывшего сотрудника британской службы внешней разведки МI-6 Кристофера Стила. Последний приобрел известность как составитель так называемого досье на президента США Дональда Трампа. В том документе утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей нынешнего главу Белого дома. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах, а Трамп призвал экстрадировать Стила в США и посадить его в тюрьму.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в том, что он когда-либо смотрел сквозь пальцы на угрозу, якобы исходящую от России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад "русофобией в фейковой огранке".