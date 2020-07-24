Трамп рассмотрит возможность помилования осужденных в результате расследования Мюллера

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что рассмотрит возможность помилования тех, кто был осужден в результате проведенного бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Во время интервью телеканалу Fox News главу государства спросили, готов ли он рассмотреть такую возможность. "Я рассматривал [дела] многих разных людей. К ним относились крайне несправедливо, и я думаю, что, вероятно, да", - ответил президент.

При этом Трамп не указал конкретных имен. Речь может идти, в частности, о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и об экс-руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте.

Слежка за штабом

Американский лидер также указал, что рассекреченные в четверг документы доказывают, что бывший президент Барак Обама с помощью американских разведслужб следил в 2016 году за предвыборным штабом республиканца. В документах говорится о том, что ФБР проводило в 2016 году традиционный контрразведывательный брифинг для на тот момент кандидата от Республиканской партии Трампа лишь для того, чтобы собрать дополнительную информацию о его предвыборном штабе в рамках расследования его возможных связей с российской стороной. "Обама и [на тот момент вице-президент Джозеф] Байден следили за моим штабом при помощи разведслужб", - отметил глава вашингтонской администрации.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование охотой на ведьм и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.