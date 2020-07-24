Финдиректор Huawei требует прекратить слушания об ее экстрадиции в США

ТАСС, 24 июля. Адвокаты финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу подали от ее имени Верховному суду канадской провинции Британская Колумбия ходатайство о прекращении слушаний об экстрадиции в США на основании того, что Вашингтон использовал политическое давление на канадское правосудие и манипулировал фактами делами, а у Оттавы может быть политическая заинтересованность в процессе. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

Как настаивает защита Мэн Ваньчжоу, беспристрастность суда могла быть нарушена в результате комментариев президента США Дональда Трампа о том, что он может вмешаться в дело финдиректора Huawei. В частности, глава Белого дома в декабре 2018 года обещал поступить именно таким образом, если это будет необходимо для достижения согласия с Китаем на переговорах по торговой сделке.

По мнению защитников, переданные США канадскому правосудию материалы в отношении Мэн Ваньчжоу не содержат ряд важных деталей, которые могут свидетельствовать о ее невиновности. В частности, одно из главных обвинений в отношении финдиректора Huawei касается переговоров с британским банком HSBC в 2013 году, когда она якобы утаила во время презентации сведения о сотрудничестве с работавшей в Иране гонконгской компанией Skycom. В результате HSBC, а также ряд других кредитных организаций, сами того не зная, оказались вовлечены в операции, которые подпадают под санкции США. Между тем, как утверждает защита, в использованной в 2013 году презентации связи Skycom с Ираном были четко обозначены, и в HSBC о них знали. Таким образом, обвинять Мэн Ваньчжоу во лжи и мошенничестве нет оснований.

Наконец, ходатайство о приостановке слушаний об экстрадиции указывает на то, что у Канады тоже есть политическая заинтересованность в деле, а это ставит под сомнение объективность суда. Власти страны добиваются от Китая освобождения двух своих граждан, задержанных по обвинениям в шпионаже вскоре после начала дела в отношении Мэн Ваньчжоу в 2018 году. Ранее премьер-министр Джастин Трюдо признал, что просил Трампа отложить заключение торговой сделки с КНР до разрешения ситуации с задержанными канадцами и Мэн Ваньчжоу. Теперь ее защита приводит слова главы правительства как подтверждение политической заинтересованности в деле властей страны.

В США в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также ее финансового директора Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка и с тех пор проживает под наблюдением правоохранительных органов в ванкуверском доме мужа. Слушания об ее экстрадиции в США, как ожидается, завершатся в начале 2021 года.