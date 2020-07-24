ЦИК Белоруссии подведет итоги президентских выборов утром 10 августа

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Результаты президентских выборов в Белоруссии Центризбирком республики подведет утром 10 август на брифинге во Дворце республики. Об этом говорится в сообщении национального пресс-центра, касающемся аккредитации белорусских СМИ на брифинги ЦИК и международных наблюдателей, распространенном в пятницу.

"Брифинг руководства Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по итогам выборов президента Республики Беларусь, а также пресс-конференции миссий международных наблюдателей пройдут в малом зале Дворца Республики 10 августа 2020 года с 9:00 до 12:00", - отмечается в сообщении пресс-центра.

В нем не обозначены вопросы аккредитации во Дворец республики представителей зарубежных средств массовой информации. Во время предыдущих избирательных кампаний для работы в информационном центре Центризбиркома во Дворце республики было достаточно аккредитации министерства иностранных дел Белоруссии.

Предполагается, что во время нынешних президентских выборов информационный центр Центризбиркома не будет работать. Ранее в ЦИК заявили, что такое решение, скорее всего, будет принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты пять человек - Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя. Двум претендентам, которые являлись основными соперниками действующего президента - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.