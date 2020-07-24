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Белый дом призвал Китай не предпринимать ответных мер на закрытие консульства в Хьюстоне

В США считают, что Коммунистической партии Китая пора прекратить "враждебные действия"

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Администрация США призывает Китай не предпринимать ответных мер на принудительное закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне (штат Техас), а вместо этого прекратить действия, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу американской интеллектуальной собственности. Об этом заявил в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

"Наши действия, направленные на закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне, были предприняты для защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американцев", - приводит его слова агентство Reuters. "Мы призываем КПК (Коммунистическую партию Китая) прекратить эти враждебные действия вместо того, чтобы предпринимать ответные меры по принципу око за око", - добавил он.

Ранее МИД КНР потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны. Такое решение было принято вскоре после того, как власти Соединенных Штатов принудили Китай прекратить работу дипмиссии в Хьюстоне на территории штата Техас, "чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

По сведениям главного редактора китайской газеты Global Times Ху Сицзиня, консульство в Чэнду должно закрыться утром в понедельник.

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