США фиксируют попытки перехвата переписки избирательных кампаний из-за рубежа

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Спецслужбы США фиксируют попытки перехвата из-за рубежа электронной переписки и других видов связи участников нынешних американских избирательных кампаний, а также вторжения в национальную инфраструктуру, предназначенную для проведения голосований. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

При этом в документе утверждается, что основную обеспокоенность у американских компетентных органов вызывают в означенном плане действия России, Китая и Ирана.

"Сегодня мы видим, что наши противники стремятся взломать частные линии связи политических кампаний США, кандидатов, а также других политических целей. Наши противники также стремятся вторгнуться в нашу инфраструктуру проведения выборов. И мы продолжаем следить за злоумышленниками, действующими в киберпространстве и пытающимися получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, включая те, которые используются для организации выборов", - гласит заявление. Оно было распространено под заголовком "100 дней до выборов". Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.

"На данном этапе мы обеспокоены главным образом Китаем, Россией и Ираном, хотя другие страны и негосударственные действующие лица тоже могут нанести урон нашему избирательному процессу", - пишет Эванина. Возглавляемый им центр входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.

Спецслужбы США ранее обвиняли Россию во вмешательстве в ход американских выборов 2016 года. Москва множество раз отвергала выводы такого рода. Публично власти США на разу не предъявили никаких доказательств причастности России к такого рода вмешательству.