Белый дом вновь назвал неподтвержденными утверждения о выплатах России талибам

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы до сих пор не нашли свидетельств существования приписываемой России программы выплат боевикам-талибам за нападения на представителей коалиции в Афганистане. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Ей был задан вопрос, поднимал ли президент США Дональд Трамп тему выплат в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в четверг. "Как вы знаете, эти разведданные остаются неподтвержденными, внутри разведсообщества есть различные мнения, я не буду обсуждать частные разговоры президента с иностранными лидерами, и я не присутствовала при этом звонке", - ответила представитель Белого дома.

Макинэни также отказалась отвечать на вопрос о том, затрагивал ли Трамп в разговоре с Путиным вопрос вмешательства в американские выборы. "Я не присутствовала при звонке, но президент предпринял больше мер для обеспечения безопасности выборов, чем его предшественник (Барак Обама - прим. ТАСС)", - ответила она.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, дальнейшее возобновление экономической активности, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.

Утверждения о выплатах талибам

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности при Белом доме якобы обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.