МГ ОБСЕ призывает Баку и Ереван подготовиться к переговорам по урегулированию конфликта

ВЕНА, 24 июля. /ТАСС/. Минская группа (МГ) ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению воспользоваться фазой сокращения активных боевых действий и подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения конфликта между этими странами. Об этом сообщила в пятницу МГ ОБСЕ.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (представители России, Франции, США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик приветствовали относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы с 16 июля. "Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Сопредседатели в очередной раз подчеркивают, что в этот затруднительный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы <...> гражданскому населению или критически важной инфраструктуре", - говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

Сопредседатели отметили, что недавние публичные заявления с критикой совместных усилий государств - сопредседателей МГ ОБСЕ и стремлением в одностороннем порядке создать новые "условия" или изменения в формате процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели подтверждают, что политическую волю по достижению прочного мирного урегулирования лучше всего можно продемонстрировать воздержанием от максималистских позиций, строго придерживаться прекращения огня и воздерживаться от провокационных заявлений и действий. Сопредседатели МГ ОБСЕ также приветствовали усиление международного консенсуса с призывом к деэскалации и быстрому добросовестному возобновлению переговоров без каких-либо условий.

МГ ОБСЕ также подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с приветствием приверженности лидеров Армении и Азербайджана встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. "Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее", - подчеркнули в МГ ОБСЕ.

Усилия МГ ОБСЕ

МГ ОБСЕ занимается урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Сопредседателями МГ ОБСЕ являются дипломатические представители России, Франции, США, которые вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком непрерывно проводят переговоры с представителями конфликтующих сторон.

В середине июля МГ ОБСЕ заявила о необходимости возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион конфликта по мере появления такой возможности. Наблюдатели ОБСЕ проводили мониторинг ситуации в зоне конфликта после достижения между Баку и Ереваном соглашения об установлении режима прекращения огня в 1994 году. О приостановке подобных миссий было объявлено в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Обострение конфликта

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели пятерых и ранении девяти военнослужащих. С 17 июля ситуация на границе, по оценкам обеих сторон, была относительно спокойная. 24 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.