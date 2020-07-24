Израильские вертолеты атаковали военные цели на юге Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильские боевые вертолеты поразили в пятницу несколько военных целей сирийской армии на юге Сирии в ответ на обстрел Голанских высот ранее в тот же день, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня из Сирии были выпущены боеприпасы в направлении израильских Голанских высот. В ответ несколько минут назад ударные вертолеты израильской армии нанесли удары по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам. Были нанесены удары по нескольким целям, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах сирийской армии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что в еврейском государстве "возлагают ответственность за огонь против Израиля ранее сегодня на сирийский режим". "Армия обороны Израиля продолжит действовать решительно и будет реагировать на любое нарушение суверенитета Израиля", - добавили израильские военные.

Агентство Sana сообщило, что в результате ударов израильских боевых вертолетов по меньшей мере два человека получили ранения. По его данным, обстрелам подверглись три форпоста сирийской армии.

Ранее в пятницу армейская пресс-служба сообщила, что с сирийской стороны границы на Голанских высотах были слышны взрывы, в результате которых осколками могли быть повреждены автомобиль и здание с израильской стороны. 23 июля Армия обороны Израиля после оценки ситуации направила дополнительные пехотные подразделения в район северной границы. По данным газеты Yedioth Ahronoth, на границу еврейского государства с Ливаном и Сирией направлен пехотный батальон после угроз со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" ответить на приписываемые Израилю удары в районе Дамаска в начале этой недели.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.

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