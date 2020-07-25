Оппозиция Венесуэлы сообщила о предстоящем визите в страну делегации из Норвегии

БОГОТА, 25 июля. /ТАСС/. Представители норвежских властей в ближайшее время прибудут в Венесуэлу, чтобы узнать состояние дел в политической и гуманитарной сферах в республике. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Представители правительства Норвегии связались с нами и сообщили, что они планируют прибыть в страну в ближайшие несколько часов без предварительной повестки дня. <...> Цель их визита - узнать текущее положение в стране с точки зрения политики и гуманитарной сферы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы.

Венесуэльская оппозиция подчеркнула, что переговоры с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые проводились при посредничестве Осло, "закончились в прошлом году".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.