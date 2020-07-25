CNN: Трамп осудил решение главы Пентагона о запрете использования флага конфедератов

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен решением министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера о запрете использования флагов армии конфедератов на национальных военных объектах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания СNN.

По данным источников телекомпании, американский лидер на прошлой неделе "пришел в негодование", узнав о решении главы Пентагона по поводу использования боевого знамени, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865 годы) сражались с северянами. При этом, как уточняют источники СNN, в данный момент Эсперу не грозит увольнение с поста главы Минобороны, несмотря на то, что их отношения с американским лидером в последние месяцы значительно ухудшились.

17 июля Эспер опубликовал на своей странице в Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, вывешивание которые допускается на объектах, находящихся в ведении министерства обороны. Боевого знамени конфедератов в этом перечне нет. В документе подчеркивается, что новые правила не распространяются на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства, где демонстрация флага "не может рассматриваться как поддержка этого флага министерством обороны".

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелись с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Трамп ранее заявлял, что считает демонстрацию боевого знамени конфедератов вопросом свободы слова.