Опрос: в США 13% избирателей еще не решили, за кого проголосуют на выборах президента

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Многие американцы уже определились с тем, какого кандидата они поддержат на предстоящих в ноябре президентских выборах, примерно 13% избирателей пока не приняли окончательного решения. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Как выяснили исследователи, 13% опрошенных, которые пока не решили, за кого отдадут свои голоса в ноябре, по большей части придерживаются умеренных политических взглядов. Многие из них одобряют решения действующей американской администрации в сфере экономики, но критикуют ее работу на других направлениях.

Данные избиратели не исключают, что могут поддержать на выборах действующего американского лидера Дональда Трампа или наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена. Издание констатирует, что исход выборов в значительной степени будет определен тем, как в конечном счете проголосует эта сравнительно небольшая доля избирателей.

Из тех избирателей, которые уже решили, за кого голосовать, Байдена готовы поддержать 51%, Трампа - 40%. Выборы президента США намечены на 3 ноября.

Опрос был проведен в период с 9 по 12 июля среди 900 жителей США, имеющих право голоса.