СМИ: президент Туниса назначил главу МВД новым премьер-министром

ТАСС, 26 июля. Президент Туниса Каис Саид назначил министра внутренних дел страны Хишама Машиши новым главой кабмина. Об этом в субботу сообщило агентство Tunis Afrique Presse.

По его данным, президент поручил Машиши сформировать новое правительство.

Как сообщила в субботу радиостанция Mosaique FM, свое решение Саид принял после консультаций с лидерами ведущих тунисских партий.

Согласно Конституции Туниса, на формирование правительства Машиши предоставляется один месяц. Окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей (однопалатным парламентом). В случае, если парламент не утвердит новый состав кабмина, президенту республики предоставляется право распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Хишам Машиши, 1974 года рождения, получил степень магистра права на факультете права и политических наук в Тунисском университете, закончил курс Национальной школы управления Туниса и также является обладателем степени магистра в области государственного управления Национальной школы управления в Страсбурге. Свою политическую карьеру начал с работы в Национальной комиссии по расследованию коррупции и растрат, созданной в 2011 году. С 2014 года он возглавлял кабинет министра транспорта, затем последовательно занимал эту же должность в министерстве социальных дел, позже - в министерстве здравоохранения.

Кроме того, он возглавлял Национальное агентство по санитарному и экологическому контролю продукции. А в феврале 2020 года Машиши был назначен главой государства на должность первого советника президента Республики по правовым вопросам.

Машиши не входил в предоставленный президенту ведущими тунисскими партиями список возможных кандидатур на пост премьер-министра. Таким образом глава государства Каис Саид, назначив Машиши для формирования нового правительства, предпочел независимого и доверенного политика. Однако без поддержки парламентского большинства у Машиши могут возникнуть серьезные трудности при утверждении его кандидатуры основным законодательным органом страны.

Предыдущий премьер-министр Туниса Элиас Фахфах подал прошение об отставке 15 июля в ответ на официальное предложение президента страны. Президент предложил Фахфаху подать в отставку на фоне возникшего между парламентом и правительством Туниса острого конфликта. Несколько политических блоков Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента) Туниса приняли решение поставить в парламенте на голосование вопрос о недоверии правительству Фахфаха. Причиной данного демарша стали выдвинутые более месяца назад обвинения против главы кабмина в конфликте интересов, возникшем из-за того, что ряду частных компаний, акциями которых владеет Фахфах, удалось выиграть несколько государственных тендеров.