Власти Колумбии сообщили о захвате одного из лидеров бывшей повстанческой группировки

БОГОТА, 26 июля. /ТАСС/. Представителям правоохранительных органов Колумбии удалось захватить одного из лидеров бывшей леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Об этом в субботу сообщил президент южноамериканской страны Иван Дуке.

"Полиция Колумбии сообщила, что в муниципалитете Майкао, департамента Гуахира (расположен на севере страны - прим. ТАСС) был нанесен серьезный удар по криминальным структурам. Был захвачен Франсиско Дуранго Усуга, известный под псевдонимами Ариэль или Фрита", - написал Дуке в своем Twitter.

Президент Колумбии добавил, что в августе прошлого года пойманный преступник вместе с другими повстанцами объявил о намерении вернуться к вооруженной борьбе.

В конце августа 2019 года на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров группировки Ивана Маркеса, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи сообщил, что видео было снято в колумбийской Амазонии.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового кровавого противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента южноамериканской страны, был удостоен Нобелевской премии мира. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила". В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии "Демократический центр" Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.