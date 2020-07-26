В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли массированный удар по республике накануне нового перемирия

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне нового перемирия, которое должно вступить в силу с понедельника, нанесли массированный минометный удар по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.

По данным представительства республики, в воскресенье около пяти утра украинские силовики выпустили 50 минометных боеприпасов калибра 82 и 120 мм по югу республики, северным и западным окраинам Донецка. Для обстрелов украинская сторона также использовала станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огнем киевских силовиков оказались село Васильевка, поселки Каштановое, Крутая Балка, шахты "Трудовская" и Коминтерново.

Подразделения украинских силовиков три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней более 30 боеприпасов, добавили в представительстве республики. "За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило три раза, - отметили в представительстве ДНР. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 32 единицы".

Под огнем украинских силовиков оказались донецкий аэропорт, а также поселки Спартак и Яковлевка. Для обстрелов украинская сторона применила минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. 22 июля контактная группа по урегулированию на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня, которые вступят в силу 27 июля.