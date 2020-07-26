Следующее заседание по делам Нетаньяху состоится в суде Иерусалима 6 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июля. /ТАСС/. Следующее, третье по счету заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоится в Окружном суде Иерусалима 6 декабря. Об этом сообщает в воскресенье израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, присутствие Нетаньяху в зале суда 6 декабря является обязательным. Ранее суд приказал премьеру прибыть на первое заседание по его делам 24 мая, но он отсутствовал на втором заседании 19 июля, где был представлен адвокатами. Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что слушание неделю назад носило технический характер и было посвящено определению порядка ведения дела и обсуждению дат для выступлений свидетелей. Судьи 29 июля решили, что представление доказательной базы по делам главы кабмина начнется в январе 2021 года и будет проходить три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и средам в присутствии обвиняемого.

Нетаньяху перед началом первого заседания суда 24 мая заявил журналистам, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых. Ранее премьер неоднократно отвергал все выдвигаемые в его адрес обвинения.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам.

Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент) просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом Walla. По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.