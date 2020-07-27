Китай намерен совместно с Россией активизировать борьбу с дезинформацией

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Китайские власти считают Россию надежным стратегическим партнером и намерены активизировать совместные усилия для борьбы с дезинформацией. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и Россия - державы, действующие в соответствии с возлагаемой на них ответственностью и поддерживающие друг с другом контакты всеобъемлющего стратегического партнерства, - сообщил он на регулярном брифинге. - В сложившейся ситуации все страны должны консолидировать усилия в борьбе с ложной информацией. <…> Пресс-службы МИД КНР и РФ продолжат поддерживать тесные контакты, мы активизируем сотрудничество, чтобы совместными усилиями бороться с дезинформацией".

Дипломат подчеркнул, что Пекин и Москва считают неприемлемыми двойные стандарты и любые посягательства на чей-либо суверенитет, как и нападки на социальное устройство какого-либо государства. Ван Вэньбинь пообещал, что китайская сторона будет отстаивать подлинные факты, чтобы общественность без искажений воспринимала происходящие события и правильно оценивала складывающуюся ситуацию.

24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ее китайская коллега Хуа Чуньин обсудили в формате видеоконференции вопрос координации двусторонних усилий по борьбе с дезинформацией. Стороны сошлись во мнении, что в условиях пандемии коронавируса некоторые страны, "руководствуясь идеологическими и политическими соображениями, занимались фальсификацией, искажали исторические реалии, а также обрушивались с нападками на социальное устройство и путь развития других государств".