В ЛНР назвали провокацией заявления Киева о срыве Донбассом перемирия

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) назвала информационной провокацией заявление Киева о нарушении республиками Донбасса перемирия после введения дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня. Об этом заявил в понедельник представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Мы расцениваем сегодняшнее заявление командующего Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) Кравченко с обвинением в якобы зафиксированных обстрелах со стороны Народной милиции в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня как информационную провокацию украинской стороны", - сказал Филипоненко.

Он отметил, что подобными обвинениями командование силовой операции в Донбассе намеревается убедить высшее руководство Украины в нецелесообразности принятых контактной группой решений, а также "оправдать свои опасения, связанные с угрозами националистов". Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщала, что, по данным военных республики, бывший лидер организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош призвал добровольцев и военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения силовой операции в Донбассе саботировать приказы командования, касающиеся дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Ранее в понедельник представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опровергло заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе. В представительстве республики отметили, что подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства.

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко сообщил в понедельник на брифинге о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению. По его словам, один из обстрелов якобы имел место в 0:20 - 0:45, а второй около 09:00, когда по украинским подразделениям 36-й отдельной бригады морской пехоты якобы был открыт огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

22 июля контактная группа согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению "режима тишины" и контроля за его соблюдением. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, применение огня, включая снайперский, а также на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.