В США заявили, что будут настаивать на продлении оружейного эмбарго против Ирана

ТАСС, 27 июля. Вашингтон намерен и дальше настаивать на продлении введенного против Тегерана оружейного эмбарго. С таким утверждением выступил в понедельник в ходе пресс-конференции в Кувейте спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук.

"Мы продолжим оказывать давление с целью продления действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана", - заявил Хук, слова которого цитирует телеканал Al Hadath.

Он также обвинил Иран в том, что тот провоцирует нестабильность на Ближнем Востоке. "Иран разжигает конфликты в регионе, способствуя дестабилизации ситуации в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. <...> Иран стремится взять под контроль Ирак, что недопустимо", - сказал Хук.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза.