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Экс-депутат Рады рассказал, что Порошенко просил Януковича разрешить ему стать мэром Киева

По словам бывшего депутата Давида Жвании, Янукович отказал Порошенко, поскольку не доверял ему

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Экс-депутат Верховной рады Давид Жвания заявил, что в 2012-2013 годах просил у бывшего в то время президента Украины Виктора Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева. С таким утверждением он выступил в новом видеообращении, размещенном на видеохостинге YouTube.

"В 2012-2013 годах, до начала "майдана", Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича. Хотел, чтобы Янукович сначала назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах", - сказал он.

Жвания утверждает, что с этой целью Порошенко разговаривал с окружением Януковича. "Он униженно сидел в приемных у [Сергея] Левочкина (экс-глава администрации президента в 2010 - 2014 годах - прим. ТАСС) и [Андрея] Клюева (экс-глава администрации президента в 2014 году - прим. ТАСС). Он обещал им быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из администрации президента, только бы ему отдали Киев", - добавил он. Экс-депутат также сообщил, что "лично помогал Порошенко вести переговоры с руководством Партии регионов по этому поводу". Однако Янукович, по словам Жвании, отказал Порошенко, поскольку не доверял ему. "Порошенко, хоть и очень расстроился, но согласился с решением Януковича. Он затаил обиду и ждал своего шанса. Этот шанс ему выпал уже в ноябре. Остальное вы все знаете", - сказал Жвания.

Ранее бывший депутат Рады и ближайший соратник Порошенко обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, заявив, что готов дать показания против себя и других политиков, участвовавших в госперевороте 2014 года. При этом Жвания попросил гарантировать ему безопасность, поскольку боится, что Порошенко может заказать его устранение.

В первом видео, размещенном на YouTube 22 июля, Жвания заявил, что Порошенко подкупил чиновника ЕС для поддержки его на президентских выборах 2014 года.

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Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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