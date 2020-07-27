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Официальный сайт президента Украины не работал около пяти часов

Как сообщает "РБК-Украина", проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Сайт офиса президента Украины возобновил работу после того, как несколько часов в понедельник был недоступен. При попытке зайти на этот ресурс выдавалась ошибка.

Официального комментария на этот счет не поступало, однако "РБК-Украина", ссылаясь на Государственную службу специальной связи и защиты информации, сообщило, что проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением.

В последнее время сайт Зеленского испытывал проблемы с доступом из-за кибератак. В частности, ресурс подвергался кибератакам несколько раз с 1 по 7 июля, а также с 15 по 21 июля.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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