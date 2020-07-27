Суд в Испании вновь открыл связанное с аудио дело, где говорится о Хуане Карлосе I

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Испании решил возобновить расследование по делу, связанному с аудиозаписями, которые сделал бывший инспектор полиции Хосе Мануэль Вильареха в ходе разговоров с предпринимателем Коринной Ларсен. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении суда.

Ларсен, как пишут местные СМИ, считается бывшей любовницей Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. На записях она, в частности, говорит о предполагаемых нелегальных действиях экс-главы государства. Ларсен, Вильареха и еще два человека вызваны для дачи показаний в качестве подозреваемых 7 и 8 сентября.

"В частности, повторное открытие [дела] направлено на выяснение [сведений] о возможном поручении со стороны Ларсен Вильарехе", - говорится в решении суда. В документе отмечается, что речь идет о поручении "получить в Испании некоторые данные, касающиеся испанского подданного". По версии агентства Europa Press, речь идет о помощнице Ларсен, которая могла предавать огласке информацию о личной жизни предпринимателя.

Аудио были изъяты у Вильарехи в 2017 году. На этих записях экс-подруга Хуана Карлоса I рассказывает о существовании банковских счетов бывшего главы государства в Швейцарии. По ее утверждению, Хуан Карлос I также мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около €65 млн от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI мог являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.