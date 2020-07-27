При обстреле военной базы под Багдадом поврежден иракский Ми-17

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-17 иракской армии получил повреждения в результате ракетного обстрела расположенной в районе Эт-Таджи севернее Багдада военной базы, на которой также находятся американские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в ВС республики.

"Ракеты, которыми был обстрелян лагерь Эт-Таджи, попали в иракский вертолет Ми-17", - указали они.

Между тем, по данным Al Sumaria, всего по базе было выпущено четыре реактивных снаряда. Источники в силовых структурах столицы сообщили телестанции, что информации о пострадавших до настоящего момента не поступало.

Ранее база Эт-Таджи, где, помимо американцев, расквартированы военнослужащие из других стран так называемой международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам. Военнослужащие США становились мишенями подобных атак и на других иракских объектах. Периодически происходят обстрелы особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь расположенного там американского посольства.

Интенсивность атак значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.