NYT: экс-президент Ирана предпринял попытку примирить Эр-Рияд и йеменских мятежников

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил письма наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, лидеру йеменских мятежников-хуситов Абдель Малеку аль-Хуси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом добиваться прекращения конфликта в Йемене. Об этом сообщила 27 июля газета The New York Times, отметившая, что Эр-Рияд является "самым непримиримым противником" Тегерана в арабском мире.

"Эти три послания представляют собой предложение Ахмадинежада добиваться посредническими усилиями прекращения войны в Йемене путем создания комитета, в состав которого вошли бы пользующиеся влиянием в мире деятели", - проинформировало издание.

Оно приводит выдержку из письма бывшего президента исламской республики саудовскому наследному принцу, в котором, в частности, высказывается предположение, что в Эр-Рияде "приветствовали бы справедливый мир". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил газете, что ему ничего не известно о таком послании.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.