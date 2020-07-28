США призвали Турцию освободить активиста Кавалу, обвиняемого в причастности к перевороту

ТАСС, 28 июля. США призвали турецкие власти отпустить из-под стражи предпринимателя и активиста Османа Кавалу, задержанного в рамках расследования дела о попытке государственного переворота в июле 2016 года. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Госдепартамента.

"По состоянию на эту неделю турецкий филантроп и гражданский активист Осман Кавала провел под стражей 1 тыс. дней, хотя его не признали виновным в совершении какого-либо преступления. США подчеркивают важность соблюдения международных обязательств и договоренностей. Мы призываем Турцию подтвердить приверженность справедливости и верховенству права и отпустить Османа Кавалу из-под стражи, а также добиваться честного, прозрачного и быстрого разрешения его дела", - говорится в заявлении.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале нынешнего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

В январе 2017 года турецкие следователи выдали ордера на арест 380 предпринимателей по обвинению в косвенном участии в попытке переворота. В связи с расследованием разрешений на работу лишились более 27 тысяч преподавателей и сотрудников учебных заведений. Всего было уволено около 152 тысяч госслужащих.