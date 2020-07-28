Власти США просят суд отказать россиянке Осиповой в отбытии наказания под домашним арестом

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американские власти в суде требуют отказать россиянке Богдане Осиповой (Мобли), которая находится в американской тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), в возможности продолжить отбывать наказание под домашним арестом. Соответствующее ходатайство со стороны прокуратуры поступило в понедельник в электронную базу федерального окружного суда в штате Канзас.

По утверждению стороны обвинения, россиянка не предоставила весомых доказательств того, что она, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны. Прокуратура подчеркивает, что у обвиняемой "имеются весомые причины для побега, не в последнюю очередь потому, что ее дети находятся в России". В связи с этим, указывает в ходатайстве помощник прокурора по округу Канзас Джейсон Харт, суд должен отказать россиянке в просьбе отбывать оставшийся срок "дома у ее приемного отца в нью-йоркском районе Куинс".

В середине июля Осипова направила в суд ходатайство с просьбой разрешить ей в свете пандемии нового коронавируса и проблем со здоровьем далее отбывать заключение под домашним арестом. Осипова отмечала, что не имеет в настоящее время ни действующего американского паспорта, ни российского. В ходатайстве подчеркивается, что у нее "нет связей с организованной преступностью", она не пыталась бежать из тюрьмы. Как следовало из документа, она должна находиться в заключении еще около трех лет.

Осипова сообщила, что у нее целый ряд хронических заболеваний, заострив внимание на том, что продолжается пандемия нового коронавируса. По словам россиянки, "в случае инфицирования есть риск, что она может тяжело заболеть или умереть". В тюрьме Данбери выявили много случаев заражения. В апреле посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием не допустить заражения Осиповой коронавирусом.

Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. В этой же тюрьме в Данбери содержат российского летчика Константина Ярошенко.