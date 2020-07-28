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Трамп выдвинул кандидатуру отставного полковника Макгрегора на пост нового посла США в ФРГ

Ожидается, что Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре Макгрегора не раньше ноябрьских выборов

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп выдвинул на должность американского посла в Германии кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дагласа Макгрегора. Об этом объявила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Она характеризует Макгрегора как "общепризнанного эксперта" по военному строительству и выработке масштабных политических стратегий, ветерана Вооруженных сил США, имеющего государственные награды ("Бронзовую звезду" за участие в операции "Буря в пустыне" в 1991 году), а также автора нескольких научно-популярных книг. Сейчас Макгрегор является вице-президентом в одной из небольших вашингтонских консалтинговых компаний, часто выступает в теле- и радиопередачах консервативной направленности.

Макгрегор - выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Службу в ВС США начал в 1976 году. Уволился в 2004 году. Насколько известно, причиной тому послужило и фактическое решение командования Сухопутных войск США несколько раз отказать Макгрегору в повышении до генеральского звания. Утверждается, что он мог поплатиться в том числе за свои смелые предложения по реорганизации американских Сухопутных войск с целью увеличения их мобильности.

По оценке Белого дома, Макгрегор повлиял на "трансформацию сухопутных сил США, НАТО и Израиля". В своей короткой официальной автобиографии он пишет, что несет ответственность за "стратегическое планирование" бомбардировок Союзной Республики Югославия силами НАТО. К ставке тогдашнего Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Уэсли Кларка Макгрегор был прикомандирован в ноябре 1997 года. В октябре 1998 года возглавил совместный операционный центр НАТО, который отвечал за кампанию бомбежек Югославии. "Бронзовую звезду" получил за участие в танковой операции в феврале 1991 года в ходе войны в зоне Персидского залива. Подразделение, которым командовал Макгрегор, якобы уничтожило в течение примерно 23-минутного боя почти 70 бронемашин иракцев, не понеся при этом потерь.

По сведениям американской печати, Макгрегор не только несколько лет служил в Германии, но и свободно владеет немецким языком. В 1989 году написал работу под названием "Советско-восточногерманский военный альянс". Публично высказывался в последние годы за вывод войск США из Сирии и Афганистана. "У США нет стратегического интереса в Сирии, оправдывающего войну с Россией, Ираном или Турцией", - писал Макгрегор в авторской статье в ноябре 2018 года.

В соответствии с имеющимися данными, Белый дом рассматривал возможность выдвижения его кандидатуры на пост заместителя министра обороны США по политическим делам, но в итоге решил предложить этот пост в июне Энтони Тате. Наблюдатели в Вашингтоне не ожидают, что Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре Макгрегора до американских ноябрьских выборов.

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