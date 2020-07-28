Федеральные силы США заявили, что не оставят здание суда в Портленде незащищенным

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Представители федеральных силовых ведомств США будут находиться в Портленде (штат Орегон) до тех пор, пока протестующие не оставят попытки атаковать здание федерального суда в этом городе. Соответствующее заявление сделал в понедельник прокурор Орегона Билли Уильямс.

"Мы не оставим здание [суда] незащищенным в ситуации, когда оно может пострадать от рук людей, нацеленных на это, - приводит его слова агентство Associated Press. - Дать приказ сотрудникам федеральных ведомств покинуть [город] в условиях продолжающихся нападений на федеральных служащих и собственность - это не решение проблемы".

"Ночные погромы должны прекратиться, - подчеркнул Уильямс. - Мы должны защищать здание [суда] и орган правосудия, который там расположен".

Беспорядки не прекращаются в Портленде на протяжении уже нескольких дней. Один человек получил ножевые ранения во время акций протеста в ночь на субботу. Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона митингующих у здания федерального суда.

Ранее в Портленд по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах страны в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.