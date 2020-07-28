В Сеуле заявили, что в КНДР не наблюдается необычной военной активности

СЕУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Военные Республики Корея не наблюдают необычной активности Вооруженных сил КНДР с июня, когда ее лидер Ким Чен Ын приказал приостановить реализацию плана возмездия за отправку южнокорейскими НПО на Север антиправительственных листовок. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Республики Корея.

По его данным, КНДР в настоящее время проводит ежегодные военные маневры, которые не отличаются от тех, что состоялись в прошлом году. Ядерный реактор в Йонбёне остается в нерабочем состоянии, в районе атомного полигона Пхунгери также не отмечается необычной активности.

Минобороны отмечает, что северокорейские военные ведут подготовку к параду, который должен состояться 10 октября в честь 75-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи. В этой связи в Пхеньяне идет реконструкция объектов на центральной площади имени Ким Ир Сена, где обычно проходят такие мероприятия.

Агентство ЦТАК сообщило во вторник, что Ким Чен Ын в ходе выступления на национальной конференции ветеранов заявил, что наличие у КНДР ядерных сил сдерживания обеспечивает ей надежную защиту и гарантирует безопасность. Он также отметил, что КНДР "стала страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа".

16 июня КНДР на этом фоне взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, подчеркнув, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими НПО. Затем Генштаб ВС КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что власти КНДР намерены в ответ забросить на территорию Южной Кореи 12 млн пропагандистских листовок. Однако 24 июня лидер КНДР распорядился отложить реализацию этих планов.