Министр объединения Южной Кореи выступил за возобновление диалога и оказание помощи КНДР

СЕУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Республика Корея будет добиваться возобновления диалога и сотрудничества с КНДР. С таким заявлением выступил во вторник новый министр объединения Ли Ин Ён на первом совещании с сотрудниками своего ведомства.

"Отправной точкой станет возобновление переговоров между Югом и Севером, а также оказание гуманитарной помощи Пхеньяну", - подчеркнул он, говоря о предстоящей работе по поиску выхода из нынешнего тупика в отношениях двух стран.

Ли Ин Ён призвал коллег быть более активными в разработке межкорейской политики, которую они затем будут проводить в жизнь "от начала до конца". Он указал, что министерство "должно стать организацией, которая несет ответственность за долгий путь к мирному воссоединению Кореи". Ранее это ведомство часто подвергалось критике за пассивность и отсутствие инициативы.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в понедельник утвердил Ли Ин Ёна в должности министра объединения после того, как его кандидатура была формально одобрена депутатами Национального собрания (парламента).

Мун Чжэ Ин выдвинул Ли Ин Ёна на пост министра 3 июля после того, как предыдущий глава ведомства Ким Ён Чхоль подал в отставку, взяв на себя ответственность за ухудшение межкорейских отношений. Они зашли в тупик после провала американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале 2019 года. По его итогам не удалось достичь каких-либо договоренностей, а консультации были прерваны досрочно.

В июне 2020 года КНДР пошла на обострение отношений с Южной Кореей, взорвав расположенное в Кэсоне здание межкорейского офиса связи. Формальным поводом для этого стала заброска на сопредельную территорию южнокорейскими неправительственными организациями агитационных листовок с критикой в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына и членов его семьи.