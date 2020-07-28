На выборы президента Белоруссии аккредитовали более 45 тыс. местных наблюдателей

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии на выборах президента Белоруссии к настоящему времени аккредитовали 45 430 национальных наблюдателей. Такие данные содержатся в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), опубликованном на ее сайте во вторник.

Больше всего наблюдателей от партий делегировали Компартия Белоруссии (1 110) и Республиканская партия труда и справедливости (717). От оппозиционных политических партий избиркомами аккредитовано около 20 наблюдателей.

Среди других общественных объединений по числу аккредитованных наблюдателей лидируют профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов Белоруссии (8 843), а также Белорусский республиканский союз молодежи (5 983) и общественное объединение "Белая Русь" (5 090), которые заявили о своей поддержке действующего президента страны Александра Лукашенко. Для участия в наблюдении за ходом голосования аккредитовалось 8 364 граждан путем подачи заявлений.

При ЦИК республики аккредитовались восемь наблюдателей, представляющих правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет", партию Белорусский народный фронт (БНФ), общественное объединение БНФ "Адраджэнне" ("Возрождение"), республиканское общественное объединение "Белая Русь", общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи", объединение "Белорусский союз женщин", Белорусскую партию "Зеленые", Либерально-демократическую партию и общественного объединения "Движение "За свободу".

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, представители штабов экс-претендентов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало ранее призвали своих сторонников активно записываться в наблюдатели, "чтобы снизить риск фальсификаций". При этом Центризбирком 22 июля принял решение ограничить присутствие местных наблюдателей на участках в основной день голосования до пяти человек. Во время досрочного голосования на участке смогут находиться не более трех наблюдателей. Это решение ЦИК мотивировал непростой эпидемиологической ситуацией в стране. При этом в комиссии заявили, что аккредитация наблюдателей не прекращается. Желающие аккредитоваться в качестве национальных наблюдателей могут это сделать вплоть до начала голосования. На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году было аккредитовано более 43,5 тыс. наблюдателей.

Выборы президента

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что не смогут принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Белоруссии. В наблюдении за ходом голосования примут участие наблюдатели от СНГ.