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Экс-премьера Малайзии приговорили к 12 годам лишения свободы за хищения в госинвестфонде

Наджиб Разак признан виновным по семи пунктам уголовного кодекса

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии приговорил во вторник бывшего премьер-министра Наджиба Разака к 12 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 210 млн ринггитов ($49,3 млн) за экономические преступления вокруг государственного инвестфонда 1MDB. Приговор объявил судья Мохамад Назлан.

"Представленные материалы убедительно доказали вину подсудимого", - приводит его слова издание The Star. Экс-глава правительства был признан виновным по семи пунктам уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении властью, отмывании денег. Общая сумма ущерба, нанесенного инвестфонду SRC International, который является подразделением 1MDB, составила 42 млн ринггитов ($9,8 млн).

Максимальное наказание, которое могло грозить Наджибу, составляло 20 лет тюремного заключения. Судебный процесс по данному делу начался 3 апреля прошлого года, однако заседания постоянно переносились из-за отводов адвокатов подсудимого.

Одновременно бывший премьер проходит главным фигурантом и по нескольким другим более крупным коррупционным уголовным делам, связанным с 1MDB. В общей сложности он обвиняется в хищениях на сумму около $547 млн.

Возглавляемая Наджибом Объединенная малайская национальная организация (новая) в мае 2018 года потерпела поражение на парламентских выборах. Лидер оппозиции Махатхир Мохамад, занявший кресло премьера, инициировал расследование в отношении фонда и лично против своего предшественника.

Скандал с фондом

Наджиб Разак, заняв в 2009 году кресло премьера, почти сразу же создал фонд 1MDB, предназначенный для крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. В 2015 году газета The Wall Street Journal выступила с сенсационной статьей о наличии $700 млн на личных счетах Наджиба, которые были переведены со счетов фонда.

Первоначально власти категорически отвергали обвинения, грозили исками и закрывали оппозиционные СМИ. Глава полиции называл такие публикации попытками государственного переворота. Несмотря на попытки отгородиться от поступающих обвинений в коррупции и хищениях, власти были вынуждены начать расследование. В итоге антикоррупционное ведомство признало наличие на личных счетах Наджиба $700 млн. Правда, по его версии, эти средства не имели никакого отношения к фонду, а были всего лишь спонсорскими взносами. Сам бывший премьер долго молчал, но потом пояснил, что это была помощь от королевской семьи Саудовской Аравии на политические нужды.

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МалайзияНаджиб РазакМахатхир Мохамад
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