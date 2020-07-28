Twitter на 12 часов ограничил работу аккаунта сына Трампа за видео о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Администрация сети микроблогов Twitter на 12 часов наложила ограничения на учетную запись Дональда Трампа - младшего - сына президента США Дональда Трампа - за нарушение запрета на распространение ложной и потенциально вредной информации о заболевании, вызываемом коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом говорится в уведомлении, размещенном во вторник администрацией сети над сообщениями сына американского лидера.

"Мы временно ограничили некоторые функции вашего аккаунта. Мы установили, что данный аккаунт нарушает правила Twitter. Конкретно он нарушает политику нераспространения вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, касающейся COVID-19", - уточнила администрация сети микроблогов.

Это значит, что Трамп-младший в течение 12 часов не сможет размещать новые сообщения и делиться чужими. Исходная запись с видео издания Breitbart News, вызвавшая нарекания администрации сети, удалена.

Данный видеоролик был удален минувшей ночью из Facebook и YouTube. Ролик демонстрирует группу людей в лабораторных халатах, представившихся сотрудниками некой организации "Американские врачи на передовой". Эти лица утверждают, что в условиях пандемии коронавируса защитные маски не нужны, а противомалярийный препарат гидроксихлорохин, активно продвигавшийся президентом Трампом, обладает исцеляющими свойствами.

Трамп подписал в мае исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По утверждению президента, социальные сети до подобного указа "могли делать все, что захочется". Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.