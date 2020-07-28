Власти США соберут данные о контактах Венесуэлы и ООН по санкциям против КНДР

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти США намерены собрать больше информации о якобы имевших место контактах между представителями ООН и властей Венесуэлы относительно возможного нарушения Каракасом санкций против КНДР. Об этом заявил во вторник на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Его попросили прокомментировать утверждения СМИ, согласно которым представители всемирной организации ранее предупредили администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что возможные договоренности Каракаса с Пхеньяном в военно-технической сфере могут нарушать санкции против КНДР.

Абрамс ответил, что только из СМИ узнал "об этой переписке между ООН и режимом Мадуро". "Мы будем разбираться в том, что касается этой переписки, отсутствия ответа со стороны режима Мадуро и того, какими могут быть последствия", - добавил он.

Как констатировал Абрамс, ранее представители ряда государств заявили США, что не намерены вводить какие-либо санкции в отношении Венесуэлы, "кроме как по линии ООН" или других международных организаций.

"Поэтому нарушение санкций ООН может быть для режима Мадуро очень серьезным. В этом случае многие страны будут готовы ввести санкции, если они этого еще не сделали, - полагает спецпредставитель США. - Мы уделим этому большое внимание".

Выборы в республике

Вашингтон исходит из того, что в Венесуэле невозможны честные и свободные выборы, пока у власти находится президент Николас Мадуро, добавил Абрамс.

Он выступил с утверждением, что "запланированные на декабрь парламентские выборы [в Венесуэле] уже подтасованы". Говоря о назначении Верховным судом нового состава Национального избирательного совета, Абрамс заявил: "Это еще одно подтверждение того, что в Венесуэле не может быть свободных и честных выборов, пока Мадуро находится у власти и имеет возможность оказывать влияние на исход голосования".

Абрамс констатировал, что США намерены и далее вводить новые санкции против венесуэльских официальных лиц. "Мы готовы обсуждать с Мадуро лишь один вопрос - его отставку", - сказал спецпредставитель США. Абрамс признал, что таких контактов пока не было.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее утвердил дату выборов в Национальную ассамблею (парламент) страны. Голосование состоится 6 декабря, регистрация кандидатов пройдет с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания - с 21 ноября по 5 декабря. На данный момент большинство депутатов Национальной ассамблеи являются противниками Мадуро.