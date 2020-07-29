В Сеуле заявили об отсутствии доказательств о сделке с Пхеньяном на $3 млрд в 2000 году

ТАСС, 29 июля. Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина опровергла информацию о существовании некоего секретного соглашения с властями КНДР о передаче $3 млрд в преддверии межкорейского саммита в 2000 году. Как сообщает в среду агентство Yonhap, данная реакция последовала за обвинениями со стороны оппозиционных депутатов в адрес нового главы Национальной разведывательной службы (НРС) Пак Чжи Вона в сделке с Пхеньяном.

"Было установлено, что так называемого секретного соглашения (о передаче денежных средств - прим. ТАСС) внутри правительственных структур не существует", - приводит агентство слова представителя президентской администрации по итогам внутреннего расследования с участием министерства объединения страны и НРС.

В понедельник в ходе парламентских слушаний о кандидатуре Пак Чжи Вона на пост главы разведывательной службы депутаты оппозиционной Объединенной партии будущего попытались обвинить Пак Чжи Вона в подписании соглашения о предоставлении КНДР $3 млрд взамен на организацию межкорейского саммита в 2000 году. В частности, парламентарии обнародовали копию документа, якобы подтверждающего факт сделки южнокорейских властей с Пхеньяном. Известно, что тогда Пак Чжи Вон принимал активное участие в организации встречи лидеров двух корейских государств в качестве специального посланника президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна (1998-2003). Все обвинения в свой адрес Пак Чжи Вон отверг, предупредив оппозиционеров о возможной ответственности за клевету.

Президент страны Мун Чжэ Ин в начале июля выдвинул кандидатуру Пак Чжи Вона на пост главы Национальной разведывательной службы. 28 июля он официально был утвержден в качестве руководителя этой структуры, к исполнению обязанностей Пак Чжи Вон приступил со среды.