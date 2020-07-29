Нетаньяху призвал расследовать атаки на демонстрантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в среду полицию расследовать как случаи нападения неизвестных на демонстрантов во время акции протеста в Тель-Авиве, так и подстрекательские акции против самого главы кабмина и членов его семьи. Соответствующее заявление премьер опубликовал в Facebook.

"Ведется расследование произошедшего ночью (нападение неизвестных на участников акции протеста - прим. ТАСС) в Тель-Авиве. Я ожидаю от полиции тщательного установления истины и привлечения ответственных по всей строгости закона. Нет места для насилия по какой бы то ни было причине", - написал Нетаньяху. "Точно так же не может быть места и для подстрекательства и угроз убийства - как открытых, так и завуалированных - в адрес меня и моей семьи, включая постыдную угрозу казнью через распятие сегодня в Тель-Авиве", - добавил премьер, имея в виду инсталляцию по мотивам картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", смонтированную в ночь на среду на центральной городской площади имени 11-го главы израильского кабмина, лауреата Нобелевской премии мира Ицхака Рабина, застреленного ультраправым экстремистом на этом месте 4 ноября 1995 года.

"К моему сожалению, когда протестующие избивают полицейского у резиденции премьер-министра (на прошлой неделе в Иерусалиме - прим. ТАСС), после чего тому пришлось делать операцию, или когда ежедневно угрожают убить меня или мою семью - в том числе вчера (28 июля - прим. ТАСС), когда около моей канцелярии был задержан человек с ножами, угрожавший меня убить, пресса и общественные деятели предпочитают это игнорировать", - продолжил Нетаньяху. "Я призываю всех придерживаться единых норм: осуждать любое насилие, осуждать любое подстрекательство" - добавил премьер и призвал всех объединиться ради победы на коронавирусом. "Перед всеми нами стоит важная задача - победить коронавирус. Мы сумеем это сделать, только если будем едины, - резюмировал он.

Протестные акции в Израиле

В ночь на среду в Тель-Авиве неизвестные с палками, камнями, бутылками и газовыми баллончиками напали на участников акции протеста в Тель-Авиве, в результате чего, по данным газеты Yedioth Ahronoth, пострадали не менее пяти демонстрантов, которым была оказана помощь в больницах. Издание указывает, что один человек был арестован за то, что бросил камень в демонстрантов, остальным удалось скрыться, но газета The Jerusalem Post утверждает, что арестованный не был одним из нападавших. Полицейская пресс-служба сообщила, что в ходе акции протеста в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка задержаны всего четыре человека, но ожидаются дополнительные аресты. В среду утром на площади Рабина в Тель-Авив появилась инсталляция, где кукла, изображающая Нетаньяху, усажена в одиночестве за стол с пустыми стульями, уставленный различными яствами и шампанским, сообщает Yedioth Ahronoth.

Протестные акции в Израиле продолжаются с середины июля, основные из них проходят у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме и центре Тель-Авива. Протестующие требуют отставки правительства на фоне развивающегося в стране кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Полиция для восстановления порядка активно применяет водометы, против чего, в основном, и выступали участники акции в Тель-Авиве во вторник вечером.

13-й канал израильского ТВ сообщил в среду, что полиция планирует направлять контртеррористический полицейский спецназ ЯМАМ для защиты демонстрантов в ходе возможных будущих акций протеста.