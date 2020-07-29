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ВС США намерены перенести штаб своего Европейского командования в Бельгию

Сейчас он находится в Штутгарте

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США планируют перенести штаб своего Европейского командования из Германии в Бельгию. Об этом сообщил в среду на специальном брифинге для журналистов глава Европейского командования (ЮКОМ) ВС США Тод Уолтерс.

"Что касается местоположений штаба ЮКОМ. Как вы знаете, он в настоящее время находится в Штутгарте. И мы ожидаем в конечном счете передвинуть этот штаб в Монс, Бельгию", - заявил американский военачальник. Он одновременно является Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Брифинг, на котором выступал генерал ВВС США Уолтерс, был посвящен передислокации американских войск в Европе.

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