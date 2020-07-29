В Госдепе призвали Москву использовать влияние на Дамаск

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. США находятся в постоянном и очень тесном контакте с РФ по Сирии и призывают Москву использовать влияние на Дамаск. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн.

"Мы поддерживаем очень тесные консультации с нашими российскими коллегами , - сказал он. - Мы призываем их использовать очень существенное влияние на режим Башара Асада для того, чтобы добиться от него выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254 о достижении мирного урегулирования в Сирии".

Администрация США не имеет никаких скрытых планов в отношении Сирии, добивается за счет ужесточения своих санкций лишь политического урегулирования конфликта в этой арабской стране, заверил Рейберн, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "Это очень прямолинейная [политика], нет скрытых планов", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "намерение за применением санкций США заключается в том, чтобы содействовать дипломатии, содействовать достижению в сирийском конфликте мирного политического урегулирования посредством дипломатии". "Санкции - это не самостоятельный инструмент. Санкции могут усиливать экономическое давление на режим [президента Сирии Башара] Асада и его союзников. Однако мы также продолжим добиваться увеличения политического давления - посредством интенсивной дипломатии, которой мы действительно занимаемся, чтобы попытаться оказать нажим на режим Асада и его союзников с целью того, чтобы они сели за стол переговоров значимым образом, чтобы выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 2254", - заявил Рейберн.

"Политика США заключается в том, чтобы выполнить [резолюцию СБ ООН] 2254", - повторил американский дипломат.

Резолюция 2254 СБ ООН была единогласно принята 18 декабря 2015 года и призывает к прекращению огня и политическому урегулированию в Сирии.

Брифинг высокопоставленного представителя Госдепартамента был посвящен новым санкциям, введенным администрацией США против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря", который был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Этот документ дает вашингтонской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.