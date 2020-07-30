СМИ: "Талибан" заявил о завершении процесса передачи пленных властям Афганистана

ТАСС, 30 июля. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о завершении процесса передачи пленных сотрудников сил безопасности властям Афганистана, согласно договору, подписанному между талибами и представителями США. Об этом, как передал афганский телеканал Tolo News, заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, движение "Талибан" "освободило группу из 82 заключенных", и, таким образом, общее число выпущенных на свободу представителей афганских сил безопасности составило 1 005 человек.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.