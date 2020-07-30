Байден намерен объявить о согласии баллотироваться на пост президента США 20 августа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден 20 августа объявит о своем согласии стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Об этом говорится в проекте программы, размещенной в четверг на сайте национального съезда демократов, который будет проходить 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Как следует из программы, выступление Байдена в последний день работы съезда запланировано на 21:00-23:00 по времени восточного побережья США (04:00-06:00 мск 21 августа).

"У нас есть вдохновляющая программа на четыре дня работы съезда, - приводятся на сайте слова председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса. - Мы будем добиваться лучшего будущего для всех американцев и объединимся вокруг наших общих ценностей и того видения лучшего и более безопасного будущего для страны, которое предлагает Джо Байден".

В первый день работы, 17 августа, после церемонии открытия будет представлен доклад комиссии по выработке партийной предвыборной платформы и утвержден список выступающих. Во второй день работы, 18 августа, делегаты выдвинут кандидата на пост президента и проведут голосование по его кандидатуре. Поскольку 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента, то исход голосования предрешен.

В третий день работы, 19 августа, состоится утверждение кандидата на пост вице-президента. Джозеф Байден пока не сообщил, кого он хотел бы видеть на этому посту, но пообещал сделать это в первую неделю августа. Крайне высока вероятность того, что в третий раз за всю историю президентских выборов - после Джеральдин Ферраро в 1984 году и Сары Пэлин в 2008 году - на этот пост будет выдвинута женщина.

В первые три дня работы съезда состоятся также собрания отдельных групп, в частности делегатов от национальных меньшинств, комитетов по вопросам трудовых отношений, межконфессиональным вопросам, проблемам сельскохозяйственных районов, делам престарелых, молодежи и женщин, поддержке малого бизнеса. Проект программы съезда должен быть утвержден в пятницу комитетом по регламенту.

Съезд перенесен из-за пандемии

Национальный комитет Демократической партии первоначально планировал провести съезд в Милуоки (штат Висконсин) в середине июля, однако стремительный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом по всей стране заставил внести коррективы: съезд, на котором ожидалось до 50 тыс. делегатов и гостей, перенесли на 17-20 августа. В середине июля представители национального комитета оповестили однопартийцев о том, что голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате. Изменилось и место проведения съезда: вместо конференц-центра Fiserv Forum демократы соберутся в меньшем по размерам Wisconsin Center. Обеспечивать безопасность в дни съезда будут около 1100 сотрудников полиции не только из штата Висконсин, но и из штатов Иллинойс, Флорида и Нью-Джерси, общие расходы на обеспечение безопасности составят как минимум $40 млн.