Меркель не планирует лично приезжать в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас не планируют лично приезжать в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября. Об этом заявил в четверг на брифинге постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген.

"Я могу подтвердить, что в Германии ни у канцлера, ни у министра иностранных дел нет планов приезжать в Нью-Йорк, чтобы лично присутствовать на Генассамблее", - сказал он. Хойсген отметил, что таким образом страна планирует соблюдать рекомендации ООН, связанные с пандемией коронавируса.

Во вторник постоянный представитель США при ООН Келли Крафт сообщила, что президент США Дональд Трамп может стать единственным лидером, который выступит на Генассамблее ООН в сентябре лично.

Ранее председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджане Мохаммад Банде сообщил, что государства-члены приняли консолидированное решение о том, что вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения. В то же время официально представителям стран не запрещено приезжать в Нью-Йорк на неделю высокого уровня, но в здании штаб-квартиры ООН действуют строгие карантинные ограничения.