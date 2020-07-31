Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

ТАСС, 31 июля. Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера). Презентация боевой машины была опубликована в пятницу на официальном канале концерна в Youtube.

Основной отличительной особенностью танка стала новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка, которая, как отметили в пресс-службе компании, сопряжена с современным автоматом заряжания. "Эта пушка отличается существенной боевой эффективностью", - добавили в Rheinmetall Defence.

На кадрах презентации видно, что новая модификация танка Leopard размещена на гусеничном шасси с лобовым бронированием, существенно усиленным по сравнению с более ранними вариантами. В отличие от предыдущих танков семейства, в частности Leopard 2A6 и Leopard 2A7, шасси оснащено не семью, а шестью катками более крупного размера. Башня танка получила улучшенное лобовое и бортовое бронирование, на ее крыше установлены раздельные прицельные системы командира и наводчика.

В презентацию включена видеозапись испытаний 130-миллиметровой пушки, на которой она пробивает шесть раздельных бронелистов. Какие-либо точные сведения о бронепробиваемости нового образца вооружения, а также тактико-технические характеристики танка концерн Rheinmetall Defence не предоставил.

ОБТ семейства Leopard составляют основу танкового парка Бундесвера. Боевые машины также состоят на вооружении армий нескольких иностранных государств.