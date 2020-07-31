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Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard

Основной отличительной особенностью танка стала новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка, которая сопряжена с современным автоматом заряжания
' Rheinmetall Defence/YouTube'

ТАСС, 31 июля. Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера). Презентация боевой машины была опубликована в пятницу на официальном канале концерна в Youtube.

Основной отличительной особенностью танка стала новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка, которая, как отметили в пресс-службе компании, сопряжена с современным автоматом заряжания. "Эта пушка отличается существенной боевой эффективностью", - добавили в Rheinmetall Defence.

На кадрах презентации видно, что новая модификация танка Leopard размещена на гусеничном шасси с лобовым бронированием, существенно усиленным по сравнению с более ранними вариантами. В отличие от предыдущих танков семейства, в частности Leopard 2A6 и Leopard 2A7, шасси оснащено не семью, а шестью катками более крупного размера. Башня танка получила улучшенное лобовое и бортовое бронирование, на ее крыше установлены раздельные прицельные системы командира и наводчика.

В презентацию включена видеозапись испытаний 130-миллиметровой пушки, на которой она пробивает шесть раздельных бронелистов. Какие-либо точные сведения о бронепробиваемости нового образца вооружения, а также тактико-технические характеристики танка концерн Rheinmetall Defence не предоставил.

ОБТ семейства Leopard составляют основу танкового парка Бундесвера. Боевые машины также состоят на вооружении армий нескольких иностранных государств.

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